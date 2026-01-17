Сили оборони уразили ППО ворога в Криму та склад дронів біля Донецька

Сили оборони України уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, у Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" в районі Євпаторії, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" поблизу населеного пункту Хуторок.
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, Сили оборони уразили місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів російських військ.
У Генштабі зазначили, що масштаби завданих противнику втрат уточнюються.
13 січня 2026 року Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.
Зазначене підприємство забезпечує повний виробничий цикл - від проєктування до виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія". Окрім цього, там виготовляють комплектуючі для дронів "Оріон", які використовуються російськими окупаційними військами.
Також повідомляється, що 11 січня Сили оборони України завдали точкових ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні армії РФ енергоресурсами, логістикою та системами протиповітряної оборони.
Зокрема, були уражені три бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі, пускова установка ЗРК "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Луганської області, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії РФ у Херсонській області.