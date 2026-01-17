Силы обороны поразили ПВО врага в Крыму и склад дронов возле Донецка

Силы обороны Украины поразили средства противовоздушной обороны российских войск на временно оккупированной территории Крыма, а также склад дронов противника в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, в Крыму была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи населенного пункта Хуторок.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка, Силы обороны поразили место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов российских войск.
В Генштабе отметили, что масштабы нанесенных противнику потерь уточняются.
13 января 2026 года Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.
Указанное предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.
Также сообщается, что 11 января Силы обороны Украины нанесли точечные удары по объектам, задействованным в обеспечении армии РФ энергоресурсами, логистикой и системами противовоздушной обороны.
В частности, были поражены три буровые платформы "Лукойла" в Каспийском море, пусковая установка ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной территории Луганской области, а также склад материально-технического обеспечения 49-й армии РФ в Херсонской области.