Силы обороны поразили ПВО врага в Крыму и склад дронов возле Донецка

По данным военных, в Крыму была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи населенного пункта Хуторок.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка, Силы обороны поразили место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов российских войск.

В Генштабе отметили, что масштабы нанесенных противнику потерь уточняются.

Удар по заводу "Атлант Аэро"

13 января 2026 года Силы обороны Украины осуществили ракетный удар по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области России, применив ракеты украинского производства.

Указанное предприятие обеспечивает полный производственный цикл - от проектирования до изготовления и испытаний ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния". Кроме этого, там изготавливают комплектующие для дронов "Орион", которые используются российскими оккупационными войсками.