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Сили оборони уразили ППО "Бук-М3", склади і пункти управління дронами окупантів

12:37 11.08.2026 Вт
2 хв
Вартість знищеного ЗРК становить близько 50 млн доларів
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони уразили ППО "Бук-М3", склади і пункти управління дронами окупантів Фото: Бук-М3 (mil in ua)
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Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів у тилу та на лінії фронту. Серед знищених цілей - зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України системно уражають ключові цілі противника, послідовно знижуючи його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань", - йдеться у заяві.

Зокрема, 11 серпня вдалося уразити:

  • зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі с. Тополі Луганської області. Його вартість становить близько 50 млн доларів;
  • командно-спостережний пункт окупантів у риайоні Теребрено Бєлгородської області РФ;
  • склади матеріально-технічних засобів ворога в Ровеньках Луганської області.

Крім того, 10 серпня підрозділи Сил оборони завдали точних ударів по шести пунктах управління дронами противника. Ворожі об'єкти знищено в районах населених пунктів Шевченко Перше, Комар та Веселе на Донеччині, Ходяковка в Курській області РФ, а також Залізничне та Нестерянка в Запорізькій області.

"Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність та послаблюють наступальний потенціал противника", - підкреслив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня Сили оборони України атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований в Оренбурзькій області Росії.

Також цієї ночі українські безпілотники завдали удару по Комсомольському НПЗ у Хабаровському краї РФ.

Підприємство вважається одним із ключових постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Проєктна потужність заводу сягає 8,5 млн тонн нафти на рік.

Крім того, вночі 11 серпня у Новоусманському районі Воронезької області загорівся логістичний комплекс Wildberries. Очевидці повідомляли про вибухи, компанія підтвердила евакуацію співробітників.

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