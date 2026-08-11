Сили оборони уразили ППО "Бук-М3", склади і пункти управління дронами окупантів

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів у тилу та на лінії фронту. Серед знищених цілей - зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України системно уражають ключові цілі противника, послідовно знижуючи його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань", - йдеться у заяві.

Зокрема, 11 серпня вдалося уразити:

зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі с. Тополі Луганської області. Його вартість становить близько 50 млн доларів;

командно-спостережний пункт окупантів у риайоні Теребрено Бєлгородської області РФ;

склади матеріально-технічних засобів ворога в Ровеньках Луганської області.

Крім того, 10 серпня підрозділи Сил оборони завдали точних ударів по шести пунктах управління дронами противника. Ворожі об'єкти знищено в районах населених пунктів Шевченко Перше, Комар та Веселе на Донеччині, Ходяковка в Курській області РФ, а також Залізничне та Нестерянка в Запорізькій області.

"Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність та послаблюють наступальний потенціал противника", - підкреслив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня Сили оборони України атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", розташований в Оренбурзькій області Росії.