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У Росії горять одразу два великих НПЗ після атаки дронів

09:14 11.08.2026 Вт
1 хв
Один із заводів знаходиться за 1500 км від України
aimg Юлія Капітонова
У Росії горять одразу два великих НПЗ після атаки дронів Фото: ЗСУ продовжують добивати ворожі НПЗ (росЗМІ)
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Уночі 11 серпня пожежа охопила Комсомольський НПЗ, який знаходиться у Хабаровському краї РФ. Окрім того, вогонь вирує на місцевому нафтопереробному заводі в Оренбурзької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал ASTRA.

За словами очевидців, Комсомольський НПЗ потрапив під удари українських безпілотників.

Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік.

Ще одна масштабна пожежа сталася на НПЗ в Орську Оренбурзької області, розташованому приблизно за 1500 км від України.

За інформацією OSINT-каналів, йдеться про підприємство "Орскнефтеоргсинтез". Повідомляється, що там після вибухів там спалахнула сильна пожежа.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників на місто та область.

За його словами, у період із 20:30 10 серпня до 8:30 11 серпня в напрямку Московського регіону летіло 237 дронів.

Собянін запевняє москвичів, що більшість безпілотників було збито ще на далеких підступах до регіону. Ще 13 дронів, за його словами, знищили безпосередньо на підльоті до Москви.

Нагадаємо, вночі 11 серпня у Росії загорівся один з найбільших складів Wildberries.

Також ми писали, що після атак ЗСУ на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів.

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