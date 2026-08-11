У Росії вночі спалахнув один з найбільших складів Wildberries (відео)
У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області спалахнув логістичний комплекс Wildberries. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт ASTRA.
Що відомо про подію
Жителі Воронезької області в ніч на 11 серпня повідомили про вибухи та пожежу в селі Александрівка Новоусманського району. За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, горить територія логістичного комплексу Wildberries.
У пресслужбі компанії офіційно підтвердили евакуацію співробітників у регіоні.
Обставини та причина займання поки офіційно не підтверджені. Моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу.
Що відомо про сам об'єкт
Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.
За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа складського комплексу становить 152,9 тис. кв. м, а обсяг зберігання - понад 90 млн товарних позицій. У будівництво об'єкта компанія РВБ (об'єднана структура Wildberries & Russ) інвестувала близько 11 млрд рублів.
Wildberries вже неодноразово потрапляв під удар цього літа. 7 серпня дрони атакували логістичний комплекс компанії в Єкатеринбурзі - місті, розташованому за понад 1700 км від кордону з Україною. А через кілька днів ЗМІ повідомили, що після атак ЗСУ на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів - лише за три місяці через Wildberries продали бронежилетів, дронів та іншого спорядження на 1,646 млрд рублів.
Проблеми у компанії накопичуються не лише через атаки. Найбільші держбанки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - фіксують погіршення якості кредитних портфелів, і зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.