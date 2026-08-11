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У Росії вночі спалахнув один з найбільших складів Wildberries (відео)

04:48 11.08.2026 Вт
2 хв
Логістичний хаб компанії працював лише з листопада - вклали 11 млрд рублів
aimg Катерина Коваль
У Росії вночі спалахнув один з найбільших складів Wildberries (відео) Фото: логістичний комплекс Wildberries під атакою в Росії (Getty Images)
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У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області спалахнув логістичний комплекс Wildberries. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт ASTRA.

Що відомо про подію

Жителі Воронезької області в ніч на 11 серпня повідомили про вибухи та пожежу в селі Александрівка Новоусманського району. За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, горить територія логістичного комплексу Wildberries.

У пресслужбі компанії офіційно підтвердили евакуацію співробітників у регіоні.

Обставини та причина займання поки офіційно не підтверджені. Моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу.

Що відомо про сам об'єкт

Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.

За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа складського комплексу становить 152,9 тис. кв. м, а обсяг зберігання - понад 90 млн товарних позицій. У будівництво об'єкта компанія РВБ (об'єднана структура Wildberries & Russ) інвестувала близько 11 млрд рублів.

Wildberries вже неодноразово потрапляв під удар цього літа. 7 серпня дрони атакували логістичний комплекс компанії в Єкатеринбурзі - місті, розташованому за понад 1700 км від кордону з Україною. А через кілька днів ЗМІ повідомили, що після атак ЗСУ на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів - лише за три місяці через Wildberries продали бронежилетів, дронів та іншого спорядження на 1,646 млрд рублів.

Проблеми у компанії накопичуються не лише через атаки. Найбільші держбанки Росії - "Сбер" і "ВТБ" - фіксують погіршення якості кредитних портфелів, і зростають проблеми серед клієнтів маркетплейсів, зокрема Wildberries, де дедалі більше позичальників звертаються щодо реструктуризації боргів.

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