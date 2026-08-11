У Росії вночі спалахнув один з найбільших складів Wildberries (відео)

У ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області спалахнув логістичний комплекс Wildberries. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий проєкт ASTRA .

Що відомо про подію

Жителі Воронезької області в ніч на 11 серпня повідомили про вибухи та пожежу в селі Александрівка Новоусманського району. За аналізом кадрів очевидців, який провела ASTRA, горить територія логістичного комплексу Wildberries.

У пресслужбі компанії офіційно підтвердили евакуацію співробітників у регіоні.

Обставини та причина займання поки офіційно не підтверджені. Моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу.

Що відомо про сам об'єкт

Логістичний комплекс Wildberries у селі Александрівка повністю запрацював у листопаді 2025 року.

За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа складського комплексу становить 152,9 тис. кв. м, а обсяг зберігання - понад 90 млн товарних позицій. У будівництво об'єкта компанія РВБ (об'єднана структура Wildberries & Russ) інвестувала близько 11 млрд рублів.