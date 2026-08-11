Силы обороны поразили ПВО "Бук-М3", склады и пункты управления дронами окупантов

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских окупантов в тылу и на линии фронта. Среди уничтоженных целей - зенитно-ракетный комплекс, командные пункты и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины системно поражают ключевые цели противника, последовательно снижая его возможности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - говорится в заявлении.

В частности, 11 августа удалось поразить:

зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе с. Тополи Луганской области. Его стоимость составляет около 50 млн долларов;

командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Теребрено Белгородской области РФ;

склады материально-технических средств врага в Ровеньках Луганской области

Кроме того, 10 августа подразделения Сил обороны нанесли точные удары по шести пунктам управления дронами противника. Вражеские объекты уничтожены в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Комар и Веселое Донецкой области, Ходяковка в Курской области РФ, а также Зализничное и Нестерянка в Запорожской области.

"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, в ночь на 11 августа Силы обороны Украины атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Оренбургской области России.