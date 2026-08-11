ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили ПВО "Бук-М3", склады и пункты управления дронами окупантов

12:37 11.08.2026 Вт
2 мин
Стоимость уничтоженного ЗРК составляет около 50 млн долларов
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны поразили ПВО "Бук-М3", склады и пункты управления дронами окупантов Фото: Бук-М3 (mil in ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов российских окупантов в тылу и на линии фронта. Среди уничтоженных целей - зенитно-ракетный комплекс, командные пункты и склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины системно поражают ключевые цели противника, последовательно снижая его возможности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок", - говорится в заявлении.

В частности, 11 августа удалось поразить:

  • зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе с. Тополи Луганской области. Его стоимость составляет около 50 млн долларов;
  • командно-наблюдательный пункт окупантов в районе Теребрено Белгородской области РФ;
  • склады материально-технических средств врага в Ровеньках Луганской области

Кроме того, 10 августа подразделения Сил обороны нанесли точные удары по шести пунктам управления дронами противника. Вражеские объекты уничтожены в районах населенных пунктов Шевченко Первое, Комар и Веселое Донецкой области, Ходяковка в Курской области РФ, а также Зализничное и Нестерянка в Запорожской области.

"Работа по ключевым целям продолжается. Силы обороны Украины наращивают результативность и ослабляют наступательный потенциал противника", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, в ночь на 11 августа Силы обороны Украины атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в Оренбургской области России.

Также этой ночью украинские беспилотники нанесли удар по Комсомольскому НПЗ в Хабаровском крае РФ.

Предприятие считается одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

Кроме того, ночью 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области загорелся логистический комплекс Wildberries. Очевидцы сообщали о взрывах, компания подтвердила эвакуацию сотрудников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ПВО Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном