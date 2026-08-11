Українські дрони уразили великий російський НПЗ за 1500 км від кордону

Сили оборони України у ніч на 11 серпня завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Внаслідок влучання на території стратегічного підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Уражене підприємство є одним із найбільших НПЗ в Оренбурзькій області та відіграє важливу роль у забезпеченні паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 млн тонн нафти на рік.

На підприємстві виготовляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо. Завод також випускає мазут, бітум та інші види нафтопродуктів.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у заяві Генштабу.

Нагадаємо, вночі під удари українських дронів потрапив і Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї РФ.

Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проєктна потужність становить 8,5 млн тонн нафти на рік.