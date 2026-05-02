ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ

16:20 02.05.2026 Сб
2 мин
Что поразили украинские военные этой ночью?
aimg Эдуард Ткач
Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ Фото: подтверждено уничтожение склада боеприпасов во время одной из прошлых атак (Getty Images)
В ночь на 2 мая Силы обороны Украины нанесли очередные поражения по ряду военных объектов россиян. Удары нанесены по объектам, которые были расположены на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Достали за 1000 километров: ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море (видео)

В Генштабе проинформировали, что поразили ночью:

  • место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым);
  • береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория);
  • три пункта управления БпЛА противника (во временно оккупированной Георговке Донецкой области) и склад БпЛА (в оккупированной Новопетровке Донецкой области);
  • еще поражено ремонтное подразделение россиян в районе Кадиевки (ВОТ Луганской области) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской области.

"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29 апреля на аэродроме "Кача" (в оккупированном Крыму).

Другие удары по противнику

Напомним, 25 апреля в Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские военные нанесли серии ударов по позициям россиян, поразив склады боеприпасов, командные пункты и районы сосредоточения живой силы.

Также мы писали, что 21 и 22 апреля Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей россиян в Севастополе и другие вражеские цели.

Кроме того, 10 апреля украинские войска поразили две буровые платформы РФ в Каспийском море, которые обеспечивали российскую армию топливом.

Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы