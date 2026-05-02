Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ
В ночь на 2 мая Силы обороны Украины нанесли очередные поражения по ряду военных объектов россиян. Удары нанесены по объектам, которые были расположены на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В Генштабе проинформировали, что поразили ночью:
- место расположения тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" (Дружное, ВОТ АР Крым);
- береговую радиолокационную станцию "МИС-М1" (Маяк) и радиолокационную станцию "Подлет" (Евпатория);
- три пункта управления БпЛА противника (во временно оккупированной Георговке Донецкой области) и склад БпЛА (в оккупированной Новопетровке Донецкой области);
- еще поражено ремонтное подразделение россиян в районе Кадиевки (ВОТ Луганской области) и склад боеприпасов в районе Ивановки (ВОТ Херсонской области.
"Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе проинформировали, что по результатам предварительных поражений, подтверждено уничтожение склада боеприпасов 29 апреля на аэродроме "Кача" (в оккупированном Крыму).
