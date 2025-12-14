Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу та ще низку об’єктів ворога, - Генштаб

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Днем раніше Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих для російських військ об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.

За офіційною інформацією, українські сили уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу.