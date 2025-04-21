Сили оборони України зупинили прорив ворога на Сумщині: свіжі деталі з передової

За словами Сирського, окупанти отримали наказ від свого керівництва вибити українські війська з території Курської області та захопити прикордонні території Сумщини.

"Реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку", - написав Сирський.

Він зауважив, що проводить свою роботу саме на Сумському напрямку для того, щоб детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону. А також, щоб надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання.

Що ще повідомив Сирський

Головнокомандувач зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Було обговорено перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей військ. А також впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", - вважає Сирський.

Наступ РФ на півночі України

На початку квітня Сирський заявив, що Росія фактично почала новий наступ на Харківську та Сумську області. Незадовго до того президент Володимир Зелеський розповів, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нового наступу в Україні: загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.