Сили оборони України та СБУ евакуювали з Куп'янська ще 13 людей

Битва за Куп'янськ і евакуація людей у Харківській області

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За словами Сирського, українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів.

Також ми писали, що в середині жовтня голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що в області розширюється зона обов'язкової евакуації сімей з дітьми з Куп'янського району.

Зокрема, йшлося про Великобурлуцьку територіальну громаду (27 населених пунктів), Ольховатську (6 населених пунктів) і Шевченківську (7 населених пунктів).