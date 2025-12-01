UA

Сили оборони України та СБУ евакуювали з Куп'янська ще 13 людей

Фото: люди, яких вдалося евакуювати (facebook.com/agrsvit)
Автор: Едуард Ткач

Українські військові та представники СБУ евакуювали з центру Куп'янська Харківської області понад десяток людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

"Сили оборони України разом зі Службою безпеки України провели чергові евакуаційні заходи з центральної частини міста Купʼянськ", - йдеться у повідомленні.

Канашевич зазначив, що волонтерські групи доправили до Харкова тринадцять мешканців району. Там їм буде надана вся необхідна первинна допомога.

Битва за Куп'янськ і евакуація людей у Харківській області

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За словами Сирського, українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів.

Також ми писали, що в середині жовтня голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що в області розширюється зона обов'язкової евакуації сімей з дітьми з Куп'янського району.

Зокрема, йшлося про Великобурлуцьку територіальну громаду (27 населених пунктів), Ольховатську (6 населених пунктів) і Шевченківську (7 населених пунктів).

