Сили оборони України та СБУ евакуювали з Куп'янська ще 13 людей

Українські військові та представники СБУ евакуювали з центру Куп'янська Харківської області понад десяток людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.
"Сили оборони України разом зі Службою безпеки України провели чергові евакуаційні заходи з центральної частини міста Купʼянськ", - йдеться у повідомленні.
Канашевич зазначив, що волонтерські групи доправили до Харкова тринадцять мешканців району. Там їм буде надана вся необхідна первинна допомога.
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що керівництво Росії поширює фейки про ситуацію в Куп'янську. За словами Сирського, українські воїни продовжують зачистку міста від залишків окупантів.
Також ми писали, що в середині жовтня голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що в області розширюється зона обов'язкової евакуації сімей з дітьми з Куп'янського району.
Зокрема, йшлося про Великобурлуцьку територіальну громаду (27 населених пунктів), Ольховатську (6 населених пунктів) і Шевченківську (7 населених пунктів).