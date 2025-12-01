RU

Силы обороны Украины и СБУ эвакуировали из Купянска еще 13 человек

Фото: люди, которых удалось эвакуировать (facebook.com/agrsvit)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные и представители СБУ эвакуировали из центра Купянска Харьковской области более десятка человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.

"Силы обороны Украины вместе со Службой безопасности Украины провели очередные эвакуационные мероприятия из центральной части города Купянск", - говорится в сообщении.

Канашевич отметил, что волонтерские группы доставили в Харьков тринадцать жителей района. Там им будет оказана вся необходимая первичная помощь.

Битва за Купянск и эвакуация людей в Харьковской области

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По словам Сырского, украинские воины продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

Также мы писали, что в середине октября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в области расширяется зона обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района.

В частности, речь шла о Великобурлукской территориальной громаде (27 населенных пунктов), Ольховатской (6 населенных пунктов) и Шевченковской (7 населенных пунктов).

