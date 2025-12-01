Силы обороны Украины и СБУ эвакуировали из Купянска еще 13 человек

Битва за Купянск и эвакуация людей в Харьковской области

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По словам Сырского, украинские воины продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

Также мы писали, что в середине октября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в области расширяется зона обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района.

В частности, речь шла о Великобурлукской территориальной громаде (27 населенных пунктов), Ольховатской (6 населенных пунктов) и Шевченковской (7 населенных пунктов).