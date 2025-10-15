ua en ru
Примусова евакуація з Харківщини розширюється: в ОВА пояснили, кого це торкнеться

Харківська область, Середа 15 жовтня 2025 02:52
Примусова евакуація з Харківщини розширюється: в ОВА пояснили, кого це торкнеться Ілюстративне фото: евакуаційний автобус (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Харківщині розширюється зона обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп'янського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

На засіданні Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми:

  • із Великобурлуцької територіальної громади - з 27 населених пунктів;
  • із Вільхуватської - з 6 населених пунктів;
  • із Шевченківської - з 7 населених пунктів.

Загалом, за словами Синєгубова, треба вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей.

"Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", - написав він.

В ОВА запевнили, що вже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей.

"Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги. Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині", - запевнив голова ОВА.

Держсистема евакуації

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що уряд упорядковує процес евакуації мешканців прифронтових громад і запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій.

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.

Також Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.

