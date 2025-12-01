Сили оборони України та СБУ евакуювали з Куп'янська ще 13 людей

Фото: люди, яких вдалося евакуювати (facebook.com/agrsvit)

Українські військові та представники СБУ евакуювали з центру Куп'янська Харківської області понад десяток людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

"Сили оборони України разом зі Службою безпеки України провели чергові евакуаційні заходи з центральної частини міста Купʼянськ", - йдеться у повідомленні. Канашевич зазначив, що волонтерські групи доправили до Харкова тринадцять мешканців району. Там їм буде надана вся необхідна первинна допомога.