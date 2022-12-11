Сили оборони України продовжать контрнаступ, щойно затвердішає ґрунт, - Резніков

Міністр підкреслив на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі, що коли ґрунт змерзне і стане твердішим для легшого проходу військової техніки, Сили оборони України відновлять активні контрнаступальні дії.

"Гадаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - наголосив Резніков.

Міністр також додав, що плани в України досить прості - звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до кордонів 1991 року, які були міжнародно визнаними. Він висловив впевненість, що хоча росіяни воюють із цивільним населенням з метою схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, це їм не вдасться.

"Ця війна - це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - зазначив очільник Міноборони.