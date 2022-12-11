Силы обороны Украины продолжат контрнаступление, как только затвердеет земля, - Резников

Министр подчеркнул на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе, что когда грунт замерзнет и станет тверже для более легкого прохода военной техники, Силы обороны Украины возобновят активные контрнаступательные действия.

"Думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда земля станет тверже, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - подчеркнул Резников.

Министр также добавил, что планы у Украины достаточно просты - освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до границ 1991 года, которые были международно признанными. Он выразил уверенность, что хотя россияне воюют с гражданским населением с целью склонить украинские власти к переговорам на своих условиях, это им не удастся.

"Эта война - это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", - отметил глава Минобороны.