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Британська розвідка назвала причину завзятого наступу російських військ на Бахмут

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 08:31
Британська розвідка назвала причину завзятого наступу російських військ на Бахмут Фото: ПВК "Вагнера" та ув'язнені намагаються взяти Бахмут (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, українські наступальні операції продовжують чинити тиск на російські сили як на північному сході, так і на Херсонщині на півдні. Однак Росія продовжує приділяти першорядну увагу власним наступальним операціям у центральному секторі Донбасу, особливо у районі міста Бахмут.

За даними британської розвідки, за останній тиждень російські війська просунулися до 2 км у бік міста за двома напрямками, наближаючись до прориву до Бахмута, який сильно постраждав від обстрілів. Ці сили включають підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у тому числі персонал, нещодавно набраний із російських в'язниць.

"Зусилля Росії з розвитку наполегливого наступу на Донбасі, які не припиняються, незважаючи на серйозні загрози на її оперативних флангах, підкреслюють необхідність досягнення оперативного успіху, а також підкреслюють негнучкий план операцій, який досі підривав її наміри", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , Україна активізувала свої наступальні операції на північному сході країни. Частини просуваються як мінімум на двох напрямках на схід від річок Оскол та Сіверський Донець, де групувалися сили ЗСУ після попереднього наступу на початку вересня.

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