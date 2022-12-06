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Не виправдали очікування Кремля. Резніков прогнозує нову чистку в командуванні військ РФ

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Вівторок 06 грудня 2022 21:46
Не виправдали очікування Кремля. Резніков прогнозує нову чистку в командуванні військ РФ Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Командування російської армії не виправдало очікування Кремля на війні проти України. Тому, скоріш за все, його замінять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, вони шукатимуть свою чергову тактику. Я думаю, у них буде чергова заміна їхнього командування, яке знову не виправдало очікування Кремля", - заявив міністр.

За словами Резнікова, Росія мусить шукати нові рішення і, ймовірно, змінить командування російських окупантів. Наразі їх очолює генерал Сергій Суровікін.

Міністр запевнив, що Україна та Збройні сили переживуть та переможуть армію загарбників. Ця історія для них завершиться лише поразкою.

Нагадаємо, що новий командувач російської армії в Україні генерал Сергій Суровікін отримає мало ресурсів для досягнення політичних цілей, поставлених перед ним.

Російські війська під командуванням недавно призначеного генерала Сергія Суровікіна діють більш ефективно. Але російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні.

За даними британської розвідки, російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Тому вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

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