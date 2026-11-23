РФ обвинила Украину в дистанционном заминировании Рыльска на Курщине: что говорят в ДШВ
Взрывы в центре российского Рыльска стали следствием детонации склада боеприпасов в отделении полиции, а не дистанционного минирования с дронов.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Что заявляют в ДШВ
В 8-м корпусе ДШВ сообщили, что разведка обнаружила в Рыльске Курской области место дислокации спецподразделения беспилотников "Рубикон С". По данным корпуса, мастерскую подразделение разместило в местном отделении полиции.
Военные 8-го корпуса с применением дронов поразили эту мастерскую и жилье бойцов "Рубикона С". Также под удар попало место дислокации операторов дронов Федеральной службы безопасности РФ.
По данным корпуса, в результате ударов сдетонировал склад боеприпасов, который россияне держали в том же отделении полиции в центре города.
Как ответили на заявления россиян
В ДШВ утверждают, что после мощных взрывов российская власть решила переложить ответственность на Украину. Россияне запустили информационную кампанию о якобы дистанционном минировании центра Рыльска с дронов.
В корпусе заявили, что это "очередная российская ложь": никакого дистанционного минирования с дронов Силы обороны не проводили. По их словам, взрывы в центре города стали следствием детонации склада боеприпасов в помещении полиции.
"Боеприпасы посреди города - это угроза прежде всего для гражданских. И эту угрозу создали не мы", - подчеркнули в ДШВ.
Напомним, 3 июля в Рыльске на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Губернатор Курской области Александр Хинштейн утверждал, что взрывное устройство сработало дистанционно, а среди пострадавших был глава района.
Ранее Рыльск уже оставался без света после удара по подстанции: в ноябре 2025 года без электроснабжения остались более 16 тысяч потребителей в нескольких районах Курщины.