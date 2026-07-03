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На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото)

11:36 03.07.2026 Пт
2 хв
Губернатор області Хінштейн бідкається через "погані новини"
aimg Юлія Капітонова
На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото) Фото: На Курщині підірвалася автівка посадовців (telegram.org/@Hinshtein)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У місті Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації. Росіяни стверджують, що це "була спланована операція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис губернатора Курщини Олександра Хінштейна.

"День почався з поганих новин. Сьогодні вранці на міні у центрі Рильська підірвався автомобіль зі співробітниками адміністрації Рильського району", - бідкається Хінштейн.

Він стверджує, що вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Серед постраждалих - голова району Володимир Ковальчук. У нього мінно-вибухова травма, сліпі осколкові поранення ніг.

За кермом у момент вибуху був директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. У цього чиновника поранення живота, а також уламками пошкоджено стегно.

На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото)

Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)

За словами Хінштейна, ще дві людини - начальник управління культури та спеціаліст відділу ГО та НС - стояли на ґанку будівлі, коли стався підрив.

"Від вибухової хвилі отримали акубаротравму та сліпі осколкові поранення рук та ніг. Веземо їх також до Рильської лікарні", - додав губернатор.

Як зазначив Хінштейн, наразі на місці вибуху працюють сапери. Кого підозрюють у підриві чиновників - він не повідомив.

На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото)

Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)

Як повідомляло раніше РБК-Україна, американські аналітики пояснили, чому Росія різко скоротила кількість масштабних обстрілів.

Також стало відомо, що армія РФ у Криму вже активно готується до висадки десанту ЗСУ.

Тим часом Україна продовжує добивати найбільші НПЗ на території Росії.

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