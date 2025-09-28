UA

Війна в Україні

Сили оборони спростували "просування" росіян у Ямполі на Донбасі

Фото: українські військові успішно відбивають штурми (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російська пропаганда заявляє про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області. Але ворожа інформація про успіхи біля Лиману є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 11-го армійського корпусу.

У заяві корпусу йдеться, що противник позначив поліпшення тактичного становища в районі Ямполя своєю пріоритетною метою. Однак Сили оборони перекинули війська, щоб перешкодити цим планам.

Фото: Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони (deepstatemap.live)

На підтримку наступальних дій своїх сил російські пропагандистські ресурси запускають неправдиві повідомлення про нібито просування в Ямполі.

"Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - додали військові.

Що відбувається там насправді:

  • населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони
  • усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно знешкоджуються
  • жодних тактичних успіхів противник не домігся

Яка ситуація в районі Ямполя

Майже два тижні тому стало відомо, що росіянам вдалося проникнути в Ямпіль. Для цього вони використовували тактику, яка прямо порушує Женевські конвенції.

Зокрема, російські військові переодяглися в цивільний одяг і, маскуючись під місцевих жителів, спробували закріпитися в селищі. Зокрема, ховаючись у підвалах і будинках. У підсумку частину диверсантів було знищено, а частину - взято в полон.

Незважаючи на те, що це маленький населений пункт, він має важливе значення для подальшого розвитку ситуації на півночі Донецької області. Потенційна втрата селища відкриє ворогу дорогу на Лиман і Слов'янськ.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, найгарячішими напрямками на фронті залишаються Лиманське, Торецьке, Покровське і Новопавлівське. На останньому росіяни намагаються закріпитися в Дніпропетровській області.

Критична ситуація склалася в Куп'янську Харківської області. Докладніше читайте в матеріалі "Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто".

