Маскувались під цивільних. ЗСУ знешкодили російську ДРГ у Ямполі: що відомо

Російські окупанти переодягнулися у цивільних в Ямполі Донецької області та намагалися діяти в тилу ЗСУ. Ворога було знешкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 11 Армійського корпусу.

Віойськові зазначили, що росіяни вкотре вдався до грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як "живий щит".

Наразі відомо, що підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, внаслідок яких противник був виявлений, заблокований та знешкоджений.

Також станом зараз населений пункт Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем ЗСУ. Ворог не досяг жодних тактичних результатів, і усі спроби противника щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів в Ямполі - були зірвані.

"Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються", - додали військові.

Зазначимо, що цією публікацією поділився також офіційний Генштаб ЗСУ.