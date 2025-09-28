ЗСУ відбили понад 170 атак за минулу добу: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Минулої доби окупанти скидали керовані авіабомби, запускали тисячі дронів і одночасно проводили штурми на багатьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненими даними, противник здійснив 81 авіаційний удар, застосувавши 156 керованих авіабомб. Окрім цього, зафіксовано 5118 обстрілів, у тому числі 107 із реактивних систем залпового вогню, та використання 6262 дронів-камікадзе.
Авіаудари були спрямовані по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області, Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця на Запоріжжі та Миколаївка Херсонської області.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і три важливі об'єкти окупантів.
Північні рубежі
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять атак. Ворог завдав 20 авіаударів, скинувши 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 із РСЗВ.
- На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів намагалися штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
Східні напрямки
- На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак. Бої точилися біля Петропавлівки та у бік Піщаного й Богуславки.
- На Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону у районах Шандриголового, Колодязів та Торського.
- На Сіверському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Серебрянки, Федорівки та в напрямку Дронівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано три спроби наступу у бік Ступочок.
Найгарячіші ділянки
- На Торецькому напрямку противник 14 разів атакував позиції Сил оборони в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.
- На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість атак – 59. Бої тривали біля Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Сухецького, Новоекономічного, Миколаївки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки та Дачного.
- На Новопавлівському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення у районах Січневого, Піддубного, Новоселівки, Соснівки, Маліївки, Новомиколаївки, Березового та Новогригорівки.
- На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили дев’ять атак у районі Полтавки.
- На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак біля Степового, Кам’янського, а також у напрямках Новоданилівки та Новоандріївки.
Південні рубежі
- На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну атаку.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті за минулу добу (Генштаб ЗСУ)
Нагадаємо, спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що російські війська починають готуватися до боїв з урахуванням похолодання і погіршення погодних умов. Окупанти вже починають проводити перегрупування сил і засобів.
Раніше представник 11 корпусу Дмитро Запорожець розповів, що на Сіверському напрямку росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець, щоб проводити подальші штурми.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російська армія зараз перекидає свою морську піхоту з Сумської та Херсонської областей для боїв на сході України.