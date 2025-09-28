RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Силы обороны опровергли "продвижение" россиян в Ямполе на Донбассе

Фото: украинские военные успешно отражают штурмы (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Российская пропаганда заявляет о якобы продвижении в поселке Ямполь Донецкой области. Но вражеская информация об успехах возле Лимана является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 11-го армейского корпуса.

В заявлении корпуса говорится, что противник обозначил улучшение тактического положения в районе Ямполя своей приоритетной целью. Однако Силы обороны перебросили войска, чтобы помешать этим планам.

Фото: Ямполь находится под контролем Сил обороны (deepstatemap.live)

В поддержку наступательных действий своих сил российские пропагандистские ресурсы запускают ложные сообщения о якобы продвижении в Ямполе.

"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - добавили военные.

Что происходит там на самом деле:

  • населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны
  • все вражеские диверсионно-разведывательные группы вовремя обезвреживаются
  • никаких тактических успехов противник не добился

Какая ситуация в районе Ямполя

Почти две недели назад стало известно, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь. Для этого они использовали тактику, прямо нарушающую Женевские конвенции.

В частности, российские военные переоделись в гражданскую одежду и, маскируясь под местных жителей, попытались закрепиться в поселке. В том числя прячась в подвалах и домах. В итоге часть диверсантов была уничтожена, а часть - взята в плен.

Несмотря на то, что это маленький населенный пункт, он имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации на севере Донецкой области. Потенциальная потеря поселка откроет врагу дорогу на Лиман и Славянск.

Напомним, по данным Генерального штаба, наиболее горячими направлениями на фронте остаются Лиманское, Торецкое, Покровское и Новопавловское. На последнем россияне пытаются закрепиться в Днепропетровской области.

Критическая ситуация сложилась в Купянске Харьковской области. Подробнее читайте в материале "Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна в Украине