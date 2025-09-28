Силы обороны опровергли "продвижение" россиян в Ямполе на Донбассе

В заявлении корпуса говорится, что противник обозначил улучшение тактического положения в районе Ямполя своей приоритетной целью. Однако Силы обороны перебросили войска, чтобы помешать этим планам.

Фото: Ямполь находится под контролем Сил обороны (deepstatemap.live)

В поддержку наступательных действий своих сил российские пропагандистские ресурсы запускают ложные сообщения о якобы продвижении в Ямполе.

"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - добавили военные.

Что происходит там на самом деле:

населенный пункт Ямполь находится под контролем Сил обороны

все вражеские диверсионно-разведывательные группы вовремя обезвреживаются

никаких тактических успехов противник не добился

Какая ситуация в районе Ямполя

Почти две недели назад стало известно, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь. Для этого они использовали тактику, прямо нарушающую Женевские конвенции.

В частности, российские военные переоделись в гражданскую одежду и, маскируясь под местных жителей, попытались закрепиться в поселке. В том числя прячась в подвалах и домах. В итоге часть диверсантов была уничтожена, а часть - взята в плен.

Несмотря на то, что это маленький населенный пункт, он имеет важное значение для дальнейшего развития ситуации на севере Донецкой области. Потенциальная потеря поселка откроет врагу дорогу на Лиман и Славянск.