Сили Оборони розгромили окупантів на мотоциклах, які намагались прорватись на фронті
Бійці Угрупування об'єднаних сил атакували дронами мотоциклетну групу росіян, які намагались прорватись крізь лінію фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram УОС.
"Оператори БпЛА своєчасно виявили та уразили мотоциклетну групу противника під час спроби прориву. Ворожа техніка і жива сила знищені на підходах", - повідомили в угрупуванні.
На кадрах, які прикріплені в соцмережі, помітно ворожу силу на мотоциклетах, які досить швидко намагались прорватись на наші позиції, однак безпілотники зробили свою справу - на відео видно лише вибух та масивний стовп диму.
Ліквідація росіян сталась в один момент у декілько різних локаціях, дроновим вогнем було знищено як техніку, так і живу силу ворога.
Кількість атак та актуальні напрямки
В УОС повідомили перед цим, що загалом протягом минулої доби бійці відбили понад 32 атак окупантів.
Атакувати війська РФ намагались з Південно-Слобожанського, Куп'янського та Лиманського напрямків. В переліку населених пунктів, які ворог обстрілював наші позиції: Стариця, Вовчанськ, Лиман, Новоосинове, Радьківка, Глушківка, Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки та інші.
Плани РФ та пошук нових тактик
Слід зазначити, на днях головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський повідомив про намір РФ захопити всю Україну, а не лише Донбас. Однак українські бійці системно послаблюють спроможності ворога вести війну.
При цьому Сирський зазначив, що не варто розраховувати на швидке вичерпування запасів військ ворога.
Також нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається посилити штурмову активність на фронті, проте лише зазнає ще більших втрат. Крім того, росіяни зірвали власні дедлайни у трьох областях.
Щодо регіонів, йдеться про Сумщину, Харківську область та Донеччину - окупанти не вклались в усі поставлені їхнім командуванням дедлайни.
Станом на 25 квітня у ворога на фронті понад тисячу осіб втрат у живій силі. Також за вказаний період є успіхи з боку ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони у подоланні артилерії росіян (29 одиниць), безпілотників (1257 штук) та та автотехніки з автоцистернами (166), про що повідомив Генеральний Штаб.