Сили Оборони розгромили окупантів на мотоциклах, які намагались прорватись на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram УОС.

"Оператори БпЛА своєчасно виявили та уразили мотоциклетну групу противника під час спроби прориву. Ворожа техніка і жива сила знищені на підходах", - повідомили в угрупуванні.

На кадрах, які прикріплені в соцмережі, помітно ворожу силу на мотоциклетах, які досить швидко намагались прорватись на наші позиції, однак безпілотники зробили свою справу - на відео видно лише вибух та масивний стовп диму.

Ліквідація росіян сталась в один момент у декілько різних локаціях, дроновим вогнем було знищено як техніку, так і живу силу ворога.

Кількість атак та актуальні напрямки

В УОС повідомили перед цим, що загалом протягом минулої доби бійці відбили понад 32 атак окупантів.

Атакувати війська РФ намагались з Південно-Слобожанського, Куп'янського та Лиманського напрямків. В переліку населених пунктів, які ворог обстрілював наші позиції: Стариця, Вовчанськ, Лиман, Новоосинове, Радьківка, Глушківка, Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки та інші.

Плани РФ та пошук нових тактик

Слід зазначити, на днях головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський повідомив про намір РФ захопити всю Україну, а не лише Донбас. Однак українські бійці системно послаблюють спроможності ворога вести війну.

При цьому Сирський зазначив, що не варто розраховувати на швидке вичерпування запасів військ ворога.