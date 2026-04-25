Силы Обороны разгромили оккупантов на мотоциклах, которые пытались прорваться на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram УОС.

"Операторы БпЛА своевременно обнаружили и поразили мотоциклетную группу противника при попытке прорыва. Вражеская техника и живая сила уничтожены на подходах", - сообщили в группировке.

На кадрах, которые прикреплены в соцсети, заметно вражескую силу на мотоциклах, которые достаточно быстро пытались прорваться на наши позиции, однако беспилотники сделали свое дело - на видео видно только взрыв и массивный столб дыма.

Ликвидация россиян произошла в один момент в нескольких различных локациях, дроновым огнем было уничтожено как технику, так и живую силу врага.

Количество атак и актуальные направления

В ГОС сообщили перед этим, что в целом за прошедшие сутки бойцы отбили более 32 атак оккупантов.

Атаковать войска РФ пытались с Южно-Слобожанского, Купянского и Лиманского направлений. В перечне населенных пунктов, которые враг обстреливал наши позиции: Старица, Волчанск, Лиман, Новоосиново, Радьковка, Глушковка, Грековка, Новоегоровка, Новосергиевка, Зеленый Гай, Ставки и другие.

Планы РФ и поиск новых тактик

Следует отметить, на днях главнокомандующий ВСУ Алекснадр Сырский сообщил о намерении РФ захватить всю Украину, а не только Донбасс. Однако украинские бойцы системно ослабляют способности врага вести войну.

При этом Сырский отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое исчерпание запасов войск врага.