Силы Обороны разгромили оккупантов на мотоциклах, которые пытались прорваться на фронте
Бойцы Группировки объединенных сил атаковали дронами мотоциклетную группу россиян, которые пытались прорваться сквозь линию фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram УОС.
"Операторы БпЛА своевременно обнаружили и поразили мотоциклетную группу противника при попытке прорыва. Вражеская техника и живая сила уничтожены на подходах", - сообщили в группировке.
На кадрах, которые прикреплены в соцсети, заметно вражескую силу на мотоциклах, которые достаточно быстро пытались прорваться на наши позиции, однако беспилотники сделали свое дело - на видео видно только взрыв и массивный столб дыма.
Ликвидация россиян произошла в один момент в нескольких различных локациях, дроновым огнем было уничтожено как технику, так и живую силу врага.
Количество атак и актуальные направления
В ГОС сообщили перед этим, что в целом за прошедшие сутки бойцы отбили более 32 атак оккупантов.
Атаковать войска РФ пытались с Южно-Слобожанского, Купянского и Лиманского направлений. В перечне населенных пунктов, которые враг обстреливал наши позиции: Старица, Волчанск, Лиман, Новоосиново, Радьковка, Глушковка, Грековка, Новоегоровка, Новосергиевка, Зеленый Гай, Ставки и другие.
Планы РФ и поиск новых тактик
Следует отметить, на днях главнокомандующий ВСУ Алекснадр Сырский сообщил о намерении РФ захватить всю Украину, а не только Донбасс. Однако украинские бойцы системно ослабляют способности врага вести войну.
При этом Сырский отметил, что не стоит рассчитывать на быстрое исчерпание запасов войск врага.
Также недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери. Кроме того, россияне сорвали собственные дедлайны в трех областях.
Относительно регионов, речь идет о Сумской, Харьковской области и Донецкой области - оккупанты не уложились во все поставленные их командованием дедлайны.
По состоянию на 25 апреля у врага на фронте более тысячи человек потерь в живой силе. Также за указанный период есть успехи со стороны ВСУ и других подразделений Сил Обороны в преодолении артиллерии россиян (29 единиц), беспилотников (1257 штук) и и автотехники с автоцистернами (166), о чем сообщил Генеральный Штаб.