Сили оборони проводять навчання на кордоні з Білоруссю (фоторепортаж)

Нинішні навчання отримали назву "Північний буревій" та спрямовані на відпрацювання дій силових структур у разі можливої загрози з боку Білорусі.

Фото: українські військові проводять навчання на північному кордоні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Навчання проходять у три етапи:

спочатку на пункт висуваються групи прикордонників

потім на певні рубежі заходять підрозділи Збройних сил

на третьому етапі підрозділи Національної гвардії посилюють їх та закріплюються на блокпосту.

Фото: навчання на кордоні з Білоруссю (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чи є загроза з боку Білорусі?

Днями правозахисні та моніторингові групи повідомили, що Білорусь може готуватися до прийому російських військових ешелонів. Зокрема, на сьогодні продовжуються активні роботи на залізниці.

Під час першої фази вторгнення в Україну російська армія використала Білорусь для спроби захопити Київ. Тоді підрозділи, які заходили з її боку, змогли трохи більш як на місяць окупувати північні регіони. Проте проблеми з логістикою та нарощування вогневої могутності ЗСУ змусили противника відійти назад.

Після оголошення мобілізації в Росії білоруська сторона готується прийняти близько 20 тисяч мобілізованих. За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення та будівлі.

Також повідомляється про перекидання російської бойової авіації до Білорусі, а опозиція зазначає, що Олександр Лукашенко може повноцінно вступити у війну і вже нібито погодився розгорнути на своїй території близько 120 тисяч мобілізованих росіян.

Найбільший виклик

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів РБК-Україна, що у зв'язку з російською мобілізацією проглядається загроза відкриття другого фронту з боку Білорусі. Москва може зважитися на новий напад із півночі, зібравши, наприклад, контингент із 50 000 військових.

Втім цього контингенту не вистачить для захоплення українських регіонів, але такий план може розглядатися, щоб відвернути Збройні сили України від півдня і сходу.

Самусь вважає, що поки що все виглядає начебто білоруський диктатор Олександр Лукашенко відмовився від цієї авантюри, усвідомлюючи наслідки для свого режиму, проте російський президент Путін, швидше за все, продовжить тиснути на нього.

Що каже Україна

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні відомо про регулярний тиск Путіна на Лукашенка, і їхня остання зустріч у Сочі була присвячена війні.

"Але якщо з боку Білорусі будуть йти війська, як це було 24 лютого, вони отримають відповідь, на яку не розраховували", - заявив Данілов і додав, що сподівається на те, що Лукашенко ухвалить таке рішення.