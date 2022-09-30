Силы обороны проводят учения на границы с Беларусью (фоторепортаж)

Нынешние учения получили название "Північний буревій" и направлены на отработку действий силовых структур в случае возможной угрозы со стороны Беларуси.

Фото: украинские военные проводят учения на северной границе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Учения проходят в три этапа:

сначала на пункт выдвигаются группы пограничников

затем на определенные рубежи заходят подразделения Вооруженных сил

на третьем этапе подразделения Национальной гвардии усиливают их и закрепляются на блокпосту

Фото: учения на границе с Беларусью (Виталий Носач/РБК-Украина)

Есть ли угроза со стороны Беларуси?

На днях правозащитные и мониторинговые группы сообщили, что Беларусь может готовиться к приему российских военных эшелонов. В частности, на сегодня продолжаются активные работы на железной дороге.

В ходе первой фазы вторжения в Украину российская армия использовала Беларусь для попытки захватить Киев. Тогда подразделения, которые заходили с ее стороны, смогли чуть более чем на месяц оккупировать северные регионы. Однако проблемы с логистикой и наращивание огневой мощи ВСУ вынудили противника отойти назад.

После объявления мобилизации в России белорусская сторона готовится принять около 20 000 мобилизованных. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.

Также сообщается о переброске российской боевой авиации в Беларусь, а оппозиция отмечает, что Александр Лукашенко может полноценно вступить в войну и уже якобы согласился развернуть на своей территории порядка 120 000 мобилизованных россиян.

Самый большой вызов

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал РБК-Украина, что в связи с российской мобилизацией просматривается угроза открытия второго фронта со стороны Беларуси. Москва может решиться на новое нападение с севера, собрав, например, контингент из 50 000 военных.

Впрочем, этого контингента не хватит для захвата украинских регионов, но такой план может рассматриваться, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины от юга и востока.

Самусь полагает, что пока все выглядит как будто белорусский диктатор Александр Лукашенко отказался от этой авантюры, осознавая последствия для своего режима, однако российский президент Путин, скорее всего, продолжит давить на него.

Что говорит Украина

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине известно о регулярном давлении Путина на Лукашенко, и их последняя встреча в Сочи была посвящена войне.

"Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат ответ, на который не рассчитывали", - заявил Данилов и добавил, что надеется на то, что Лукашенко примет такое решение.