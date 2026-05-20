Силы обороны повторно поразили НПЗ "Лукойла" в Кстово и другие важные объекты РФ

11:55 20.05.2026 Ср
Какие стратегические объекты захватчиков удалось поразить за сутки?
Силы обороны повторно поразили НПЗ "Лукойла" в Кстово и другие важные объекты РФ
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Среди них - повторно поражен НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Кстово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Удар по НПЗ в Кстово

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны поразили установку первичной переработки нефти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе Кстово Нижегородской области РФ.

После удара там возник пожар.

Атака на нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3"

По результатам поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская обл., рф) предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.

В Генштабе отметили, что станция является частью системы транспортировки нефти и задействована в обеспечении военной инфраструктуры России.

Другие поражения

Украинские военные также поразили ряд пунктов управления противника:

  • в Соледаре Донецкой области;
  • в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского в Донецкой области;
  • пункты управления БпЛА в Донецкой, Запорожской и Курской областях РФ.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по:

  • скоплению живой силы в Запорожской и Донецкой областях;
  • складу боеприпасов в районе Мариновки Запорожской области;
  • ремонтному подразделению в Северодонецке Луганской области.
  • В Генштабе отметили, что украинские военные продолжают системные действия для ослабления военного потенциала российских оккупантов.

Атаки на НПЗ "Лукойла" в Кстове

Напомним, 18 мая подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области. На предприятии зафиксировали пожар.

Этот завод - один из крупнейших в России. Ежегодно он перерабатывает около 17 миллионов тонн нефти.

Уже утром 20 мая жители Кстово Нижегородской области сообщили о новых взрывах и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Летели дроны и баллистика, более 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
