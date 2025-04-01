Сили оборони показали, як нищать російських десантників у Часовому Яру

Російські війська тиснуть на позиції Сил оборони у Часовому Яру. Та українські бійці не залишають шансу окупантам, ліквідовуючи елітні підрозділи армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За даними ОСУВ, росіяни продовжують атакувати Часів Яр, кидаючи в бій все нові і нові сили, попри шалені втрати.

"Загарбники ховаються в норах, посадках, накопичуються в руїнах будинків і навіть прикидаються "бойовими водолазами", - розповіли в угрупованні військ.

Однак українські захисники сміливо відбивають постійні штурми росіян. Воїни бригади короля Данила разом із нацгвардійцями та іншими підрозділами Сил оборони працюють без зупину, ліквідуючи елітні підрозділи повітряно-десантних військ окупаційної армії.

"Якщо штурмовики ворога не потрапляють під артилерію - їх нищать мінометники. А тих, кого не дістали мінами - добивають оператори FPV-дронів влучними ударами і скидами", - додали в ОСУВ.

Тим, кому вдається дістатись до українських позицій, не залишає шансів піхота.

Результати бойової роботи українських захисників продемонстрували у відеопідбірці.

Ситуація у Часовому Яру

Нагадаємо, за інформацією ЗСУ, російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну.

У місті тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.

Нещодавно в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російська армія активізувала свій наступ на Краматорському та Турецькому напрямках. Зокрема, ворог штурмував Часів Яр. Однак ЗСУ відбили наступ противника на півдні цього населеного пункту.

Також 19 березня українські бійці зупинили спробу російських військ прорватися в Часовому Яру Донецької області та знищили п’ять з шести ворожих бронемашин.