ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Силы обороны показали, как уничтожают российских десантников в Часовом Яру

Вторник 01 апреля 2025 16:23
UA EN RU
Силы обороны показали, как уничтожают российских десантников в Часовом Яру Фото: ВСУ отражают атаки россиян артиллерии, минометов и дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска давят на позиции Сил обороны в Часовом Яру. Но украинские бойцы не оставляют шанса оккупантам, ликвидируя элитные подразделения армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

По данным ОСГВ, россияне продолжают атаковать Часов Яр, бросая в бой все новые и новые силы, несмотря на огромные потери.

"Захватчики прячутся в норах, посадках, скапливаются в руинах домов и даже притворяются "боевыми водолазами", - рассказали в группировке войск.

Однако украинские защитники смело отражают постоянные штурмы россиян. Воины бригады короля Даниила вместе с нацгвардейцами и другими подразделениями Сил обороны работают без остановки, ликвидируя элитные подразделения воздушно-десантных войск оккупационной армии.

"Если штурмовики врага не попадают под артиллерию - их уничтожают минометчики. А тех, кого не достали минами - добивают операторы FPV-дронов точными ударами и сбросами", - добавили в ОСГВ.

Тем, кому удается добраться до украинских позиций, не оставляет шансов пехота.

Результаты боевой работы украинских защитников продемонстрировали в видеоподборке.

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.

Недавно в ОСГВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.

Также 19 марта украинские бойцы остановили попытку российских войск прорваться в Часовом Яру Донецкой области и уничтожили пять из шести вражеских бронемашин.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 916 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 31 марта, ее потери составили еще 1540 солдат. Также Силы обороны уничтожили 9 танков, 37 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Часов Яр
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть