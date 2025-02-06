Ворог накопичує сили, штурмує південь і змінює тактику: яка ситуація у Часову Ярі
Російська армія накопичує сили у північній частині Часового Яру, та намагається штурмувати південну. Росіяни здійснили 129 обстрілів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.
Він розповів, що наразі у місті канал Сіверський Донець-Донбас, навколо якого певний час тому тривали жорсткі бої, втратив своє значення. Там ворог намагався здійснювати штурми використовуючи бетонні труби каналу. Наразі противник зосереджує війська в районі Північний.
"Зараз можемо говорити, що переміщення по трубах каналу уже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донецьк з метою розосередити нашу увагу. Ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів, а також дистанційного мінування", - заявив Запорожець.
Він пояснив, що минулого місяця росіяни активно кидали в бої броньовану техніку. На цій техніці відправлявся десант в південну частину міста, у район стадіону "Авангард".
"За січень не менш ніж 10 одиниць броньованої техніки було знищено. Тому активність застосування зменшилась. Збільшується кількість квадроциклів, а також активно використовують багі", - зазначив він.
Ситуація в районі Часового Яру
Раніше РБК-Україна писало про те, що у Часовому Яру Донецької області тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.
Також ми писали, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції.
Днями стало відомо, що російська армія намагалась штурмувати позиції українських військових на Краматорському та Торецькому напрямках. Там було знищено техніку ворога та ліквідовано окупантів.
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