Ворог накопичує сили, штурмує південь і змінює тактику: яка ситуація у Часову Ярі

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець.

Він розповів, що наразі у місті канал Сіверський Донець-Донбас, навколо якого певний час тому тривали жорсткі бої, втратив своє значення. Там ворог намагався здійснювати штурми використовуючи бетонні труби каналу. Наразі противник зосереджує війська в районі Північний.

"Зараз можемо говорити, що переміщення по трубах каналу уже не є актуальним. Противник зробив три проходи в каналі Сіверський Донецьк з метою розосередити нашу увагу. Ми повинні залучати додатковий ресурс для контролю цих проходів за допомогою дронів, а також дистанційного мінування", - заявив Запорожець.

Він пояснив, що минулого місяця росіяни активно кидали в бої броньовану техніку. На цій техніці відправлявся десант в південну частину міста, у район стадіону "Авангард".

"За січень не менш ніж 10 одиниць броньованої техніки було знищено. Тому активність застосування зменшилась. Збільшується кількість квадроциклів, а також активно використовують багі", - зазначив він.

Ситуація в районі Часового Яру

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Часовому Яру Донецької області тривають запеклі бої. Росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України.