ЗСУ відбили механізований штурм окупантів у Часовому Яру (відео)
Українські бійці зупинили спробу російських військ прорватися в Часовому Яру Донецької області та знищили п’ять з шести ворожих бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 24 ОМБр імені короля Данила.
"Завдяки злагодженим діям підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила та 5 окремої штурмової бригади знищено п’ять з шести бронемашин 98 дивізії ВДВ Росії, - йдеться в дописі під відео.
Спішившись з палаючої техніки, більшість окупантів загинули та отримали поранення від вогню нашої артилерії та мінометів.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 898 тисяч одиниць живої сили.
Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1060 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 100 дронів та іншу техніку ворога.
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