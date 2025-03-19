ЗСУ відбили механізований штурм окупантів у Часовому Яру (відео)

Українські бійці зупинили спробу російських військ прорватися в Часовому Яру Донецької області та знищили п’ять з шести ворожих бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 24 ОМБр імені короля Данила.

"Завдяки злагодженим діям підрозділів 24 ОМБр імені короля Данила та 5 окремої штурмової бригади знищено п’ять з шести бронемашин 98 дивізії ВДВ Росії, - йдеться в дописі під відео. Спішившись з палаючої техніки, більшість окупантів загинули та отримали поранення від вогню нашої артилерії та мінометів.

