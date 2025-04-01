Більше 1500 військових й 37 ББМ: Генштаб назвав втрати Росії за вчора

Протягом минулої доби, 31 березня, окупанти втратили у війні проти України ще 1540 одиниць живої сили. Також українські бійці знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 216 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському (79 наступальних дій) та Курському (27 атак) напрямках.

Як писав Інститут вивчення війни (ISW), Сили оборони нещодавно просунулися під Покровськом та в Бєлгородській області, а ворог - під Куп'янськом, Торецьком та на Покровському напрямку.

Також останнім з'являються повідомлення про підготовку ворогом до нового масштабного наступу на території України. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна "РФ планує масштабний наступ? До чого готується ворог і чи є загроза по всьому фронту".

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