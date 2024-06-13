Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: ЗСУ ліквідували на фронті майже 1000 росіян (Getty Images)
За добу з 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни, російська армія втратила 522 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків і 34 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 522 810 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 7928 (+17) од;
- бойових броньованих машин - 15 208 (+21) од.;
- артилерійських систем - 13 770 (+34) од.;
- РСЗВ - 1099 од.;
- засоби ППО - 846 (+2) од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 075 (+33) од.;
- крилатих ракет - 2285 (+5) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 794 (+58) од.;
- спеціальної техніки - 2294 (+4) од.
Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка на Сумщині.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.