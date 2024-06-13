ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Четвер 13 червня 2024 07:58
UA EN RU
Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ ліквідували на фронті майже 1000 росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За добу з 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни, російська армія втратила 522 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків і 34 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 522 810 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 7928 (+17) од;
  • бойових броньованих машин - 15 208 (+21) од.;
  • артилерійських систем - 13 770 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1099 од.;
  • засоби ППО - 846 (+2) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 075 (+33) од.;
  • крилатих ракет - 2285 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 794 (+58) од.;
  • спеціальної техніки - 2294 (+4) од.

Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка на Сумщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Передача Україні активів РФ та "попередження" Китаю. Чого чекати від саміту G7 в Італії
Передача Україні активів РФ та "попередження" Китаю. Чого чекати від саміту G7 в Італії
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі