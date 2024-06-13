Ще майже 1000 загарбників, 17 танків і 34 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу з 12 на 13 червня Сили оборони України знищили 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни, російська армія втратила 522 810 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 17 танків і 34 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує захоплення російською ДРГ села Рижівка на Сумщині.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія дедалі частіше почала використовувати новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни проти України.

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