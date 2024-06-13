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Силы обороны "минуснули" пять вражеских лодок на юге

Четверг 13 июня 2024 13:25
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Силы обороны "минуснули" пять вражеских лодок на юге Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны в течение суток уничтожили пять вражеских лодок на юге Украины. В частности личный состав россиян "уменьшился" на 111 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм.. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" видимо", - написал Плетенчук.

Как отмечает пресс-служба Сил обороны юга Украины, в течение суток также было подтверждение по "уменьшению" количества личного состава врага на 111 человек. В частности россияне потеряли 30 единиц вооружения и военной техники, а именно:

  • 1 танк
  • 6 орудий
  • 1 миномет
  • 16 единиц автобронетехники
  • 5 лодок
  • 1 квадроцикл.

"Уничтожено место хранения боеприпасов и 5 наблюдательных пунктов", - отметила пресс-служба.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 12 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия врага потеряла еще 980 единиц личного состава. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составляют 522 810 солдат. В том же числе было уничтожено:

  • 17 танков;
  • 34 артиллерийские системы;
  • более 20 боевых бронированных машин и не только.

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