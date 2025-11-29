Сили оборони за добу відбили майже 300 атак на фронті, - Генштаб

Нагадуємо, що в ніч на 29 листопада два дрони перетнули кордон України та увійшли в повітряний простір Молдови, що стало причиною тимчасового закриття повітряного сполучення і посилення заходів безпеки в регіоні.

Зазначимо, що в Татарстані в особливій економічній зоні "Алабуга" сталася масштабна пожежа на складі акумуляторів, де розміщуються виробничі потужності, включно з випуском ударних безпілотників.