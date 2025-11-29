Силы обороны за сутки отразили почти 300 атак на фронте, - Генштаб

По состоянию на 22:00 28 ноября украинские защитники зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами за сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Враг нанес 28 авиаударов, сбросил 86 управляемых бомб, использовал 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.
На Северо-Слобожанском направлении отражены четыре штурма противника, нанесены три авиаудара, произведено 175 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении остановлено десять атак врага в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и Двуречанского.
На Купянском направлении зафиксировано 11 атак, продолжается одно столкновение.
На Лиманском — 37 атак по множеству населённых пунктов, бои продолжаются в 17 локациях.
Вражеские силы 15 раз пытались прорваться на Славянском направлении, ещё пять столкновений продолжаются.
На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, на Константиновском — 31 атака с одним продолжающимся столкновением.
На Покровском направлении враг совершил 65 атак, украинские защитники уничтожили 86 оккупантов, семь БПЛА и несколько единиц техники.
На Александровском отражены 42 атаки, ещё пять столкновений продолжаются, зафиксирован авиаудар по населённому пункту Александровка.
На Гуляйпольском направлении отбито 12 атак, продолжаются пять боевых столкновений, авиация врага ударила по Гуляйполю.
В Ореховском отражены восемь попыток продвижения, на Приднепровском — две атаки противника в направлении Антоновского моста.
Напоминаем, что в ночь на 29 ноября два дрона пересекли границу Украины и вошли в воздушное пространство Молдовы, что стало причиной временного закрытия воздушного сообщения и усиления мер безопасности в регионе.
Отметим, что в Татарстане в особой экономической зоне "Алабуга" произошел масштабный пожар на складе аккумуляторов, где размещаются производственные мощности, включая выпуск ударных беспилотников.