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Сили оборони з артилерії знищили російські танки біля Кремінної (відео)

Фото: Знищений російський танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Передова група СБУ на Кремінському напрямку розвідала, де окупанти ховають важку техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою безпілотників отримано точні координати місця розміщення російських танків.

Броньовану техніку вражено точковими ударами артилерії 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

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