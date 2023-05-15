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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад роту росіян, два танки та ЗРК

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Понеділок 15 травня 2023 11:28
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад роту росіян, два танки та ЗРК Ілюстративне фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад роту росіян, два танки та ЗРК (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 710 вогневих завдань протягом доби. Ці і контрбатарейна боротьба, і робота по планових цілях, що були виявлені раніше.

Втрати противника вбитими та пораненими склали більше роти. Також наші захисники знищили та пошкодили 31 одиницю озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, два танки, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 дрони "Орлан-10", безпілотник Zala та Supercum, РЕБ "Поле-21" та "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Нагадаємо, сьогодні вночі українські бійці знищили чотири російські "Шахеди" та "Орлан-10".

Окрім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що просування Сил оборони на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій.

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