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Силы обороны из артиллерии уничтожили российские танки возле Кременной (видео)

Фото: Уничтоженный российский танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским защитникам удалось выявить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами из артиллерии они были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Передовая группа СБУ на Кременском направлении разведала, где оккупанты прячут тяжелую технику", - говорится в сообщении.

С помощью беспилотников получены точные координаты места размещения российских танков.

Бронированная техника поражена точечными ударами артиллерии 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Украинские военные уничтожили более роты российских оккупантов, два танка и ЗРК на Таврическом направлении за минувшие сутки.

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