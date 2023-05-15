ЗСУ знищили танк Т-90 та понад 50 окупантів біля Куп’янська та Лиману, - Череватий
Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.
"578 разів росіяни били артилерією по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії фронту минулої доби на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також ворог завдав 17 авіаударів. Там відбулося три боєзіткнення. Наші військові знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранень.
"Знищено два російських танки, один з яких Т-90, БМП, чотири безпілотники, два міномети, гармату та два польові склади з боєприпасами", - пояснив Череватий.
Нагадаємо, що прикордонники збили два безпілотники російських окупантів за допомогою антидронової рушниці у Бахмутському районі.
Українські військові знищили понад роту російських окупантів, два танки та ЗРК на Таврійському напрямку за минулу добу.
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