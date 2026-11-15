Сили ЄС перевірили танкер у Середземному морі, який пов'язують із тіньовим флотом РФ

Військово-морські сили Євросоюзу оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у зв'язках із Росією. Перевірка підтвердила, що судно ходило під фальшивим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Каллас також повідомила, що наступним кроком може стати посилення санкційного тиску на Росію.

У ЄС наголосили, що не обмежуватимуться перевірками на морі й надалі протидіятимуть діяльності такого флоту дипломатичними засобами.

За його результатами з'ясувалося, що танкер MV MIDAG використовував фальшивий прапор. Саме це порушення підтвердило підозри щодо судна, яке пов'язують із російським тіньовим флотом.

Перевірку провели 13 листопада в межах військової операції Євросоюзу за Спільною політикою безпеки та оборони (CSDP). Огляд судна здійснили відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, у жовтні Франція також перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. Судно DF Peak, пов'язане із підсанкційною компанією "Совкомфлот", підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, України та низки інших країн.

Крім того, Росія намагається розширити тіньовий флот для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України. За даними МЗС Британії, Москва побудувала щонайменше два нові танкери для перевезення скрапленого газу через Арктику, а також залучає до флоту інші судна.