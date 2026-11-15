Сили ЄС перевірили танкер у Середземному морі, який пов'язують із тіньовим флотом РФ
Військово-морські сили Євросоюзу оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у зв'язках із Росією. Перевірка підтвердила, що судно ходило під фальшивим прапором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.
Перевірку провели 13 листопада в межах військової операції Євросоюзу за Спільною політикою безпеки та оборони (CSDP). Огляд судна здійснили відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.
За його результатами з'ясувалося, що танкер MV MIDAG використовував фальшивий прапор. Саме це порушення підтвердило підозри щодо судна, яке пов'язують із російським тіньовим флотом.
У ЄС наголосили, що не обмежуватимуться перевірками на морі й надалі протидіятимуть діяльності такого флоту дипломатичними засобами.
EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026
The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag.
The EU will… pic.twitter.com/Emku8oRVNT
Каллас також повідомила, що наступним кроком може стати посилення санкційного тиску на Росію.
У понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають затвердити нові санкційні списки.
Обмеження, зокрема, стосуватимуться банків, покупців російської нафти та компаній, які підтримують діяльність тіньового флоту.
Нагадаємо, у жовтні Франція також перехопила танкер російського тіньового флоту в Індійському океані. Судно DF Peak, пов'язане із підсанкційною компанією "Совкомфлот", підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, України та низки інших країн.
Крім того, Росія намагається розширити тіньовий флот для обходу міжнародних санкцій і фінансування війни проти України. За даними МЗС Британії, Москва побудувала щонайменше два нові танкери для перевезення скрапленого газу через Арктику, а також залучає до флоту інші судна.