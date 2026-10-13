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Франція зупинила танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані (відео)

10:03 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Франція зупинила танкер "тіньового флоту" РФ в Індійському океані (відео) Фото: Франція перехопила судно в Індійському океані (Getty Images)
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Військово-морські сили Франції зупинили в Індійському океані танкер із російського тіньового флоту. У Парижі припускають, що судно ходило під фальшивим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона у Facebook.

Танкер DF Peak затримали вранці в понеділок, 12 жовтня. Це сталося на відстані понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон.

Крім того, судно підозрюють у причетності до незаконного перевезення пального. Макрон наголосив, що Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у будь-якій точці світу.

"Ця операція, проведена відповідно до міжнародного морського права, свідчить про нашу рішучість забезпечувати дотримання закону та боротися проти будь-яких видів незаконної торгівлі, де б вони не відбувалися", - написав Макрон.

Що відомо про танкер DF Peak

За даними порталу War&Sanctions Головного управління розвідки Міноборони України, DF Peak пов'язаний з російською компанією "Совкомфлот", на яку накладено санкції. Судно перевозить сиру нафту.

Танкер також потрапив під санкції США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

Нагадаємо, наприкінці серпня Албанія не пустила до порту Дуррес нафтовий танкер HANUMAN.

Українська розвідка ще в січні внесла це судно до своєї бази активних учасників російського тіньового флоту.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку жовтня в МЗС Британії заявили, що Росія створює новий тіньовий флот для обходу санкцій.

Окрім того, Британія запровадила санкції проти ще восьми суден, серед яких два нові танкери для перевезення скрапленого газу.

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Франція Еммануель Макрон тіньовий флот
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