Силы ЕС проверили танкер в Средиземном море, который связывают с теневым флотом РФ
Военно-морские силы Евросоюза осмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, подозреваемый в связях с Россией. Проверка подтвердила, что судно ходило под фальшивым флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Проверка была проведена 13 ноября в рамках военной операции Евросоюза по Совместной политике безопасности и обороны (CSDP). Осмотр судна был осуществлен в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.
По его результатам выяснилось, что танкер MV MIDAG использовал фальшивый флаг. Именно это нарушение подтвердило подозрения в отношении связывающего с российским теневым флотом судна.
В ЕС подчеркнули, что не будут ограничиваться проверками на море и в дальнейшем будут противодействовать деятельности такого флота дипломатическими средствами.
EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November.— Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026
The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag.
The EU will… pic.twitter.com/Emku8oRVNT
Каллас также сообщила, что следующим шагом может стать усиление санкционного давления на Россию.
В понедельник 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить новые санкционные списки.
Ограничения, в частности, будут касаться банков, покупателей российской нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.
Напомним, в октябре Франция также перехватила танкер российского теневого флота в Индийском океане. Судно DF Peak, связанное с подсанкционной компанией "Совкомфлот", подозревается в использовании фальшивого флага и незаконной перевозке горючего. Танкер находится под санкциями США, ЕС, Украины и ряда других стран.
Кроме того, Россия пытается расширить теневой флот для обхода международных санкций и войны против Украины. По данным МИД Британии, Москва построила по меньшей мере два новых танкера для перевозки сжиженного газа через Арктику, а также привлекает во флот другие суда.