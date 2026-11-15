Силы ЕС проверили танкер в Средиземном море, который связывают с теневым флотом РФ

Военно-морские силы Евросоюза осмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, подозреваемый в связях с Россией. Проверка подтвердила, что судно ходило под фальшивым флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Проверка была проведена 13 ноября в рамках военной операции Евросоюза по Совместной политике безопасности и обороны (CSDP). Осмотр судна был осуществлен в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

По его результатам выяснилось, что танкер MV MIDAG использовал фальшивый флаг. Именно это нарушение подтвердило подозрения в отношении связывающего с российским теневым флотом судна.

В ЕС подчеркнули, что не будут ограничиваться проверками на море и в дальнейшем будут противодействовать деятельности такого флота дипломатическими средствами.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November.



The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag.



The EU will… pic.twitter.com/Emku8oRVNT — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

Каллас также сообщила, что следующим шагом может стать усиление санкционного давления на Россию.

В понедельник 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить новые санкционные списки.

Ограничения, в частности, будут касаться банков, покупателей российской нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.