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Силы ЕС проверили танкер в Средиземном море, который связывают с теневым флотом РФ

12:46 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Силы ЕС проверили танкер в Средиземном море, который связывают с теневым флотом РФ Фото: военнослужащий спускается с вертолета на танкер во время осмотра судна (x.com/kajakallas)
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Военно-морские силы Евросоюза осмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, подозреваемый в связях с Россией. Проверка подтвердила, что судно ходило под фальшивым флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Проверка была проведена 13 ноября в рамках военной операции Евросоюза по Совместной политике безопасности и обороны (CSDP). Осмотр судна был осуществлен в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

По его результатам выяснилось, что танкер MV MIDAG использовал фальшивый флаг. Именно это нарушение подтвердило подозрения в отношении связывающего с российским теневым флотом судна.

В ЕС подчеркнули, что не будут ограничиваться проверками на море и в дальнейшем будут противодействовать деятельности такого флота дипломатическими средствами.

Каллас также сообщила, что следующим шагом может стать усиление санкционного давления на Россию.

В понедельник 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить новые санкционные списки.

Ограничения, в частности, будут касаться банков, покупателей российской нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.

Напомним, в октябре Франция также перехватила танкер российского теневого флота в Индийском океане. Судно DF Peak, связанное с подсанкционной компанией "Совкомфлот", подозревается в использовании фальшивого флага и незаконной перевозке горючего. Танкер находится под санкциями США, ЕС, Украины и ряда других стран.

Кроме того, Россия пытается расширить теневой флот для обхода международных санкций и войны против Украины. По данным МИД Британии, Москва построила по меньшей мере два новых танкера для перевозки сжиженного газа через Арктику, а также привлекает во флот другие суда.

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