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Сили безпілотних систем зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ, - Умєров

Вівторок 29 жовтня 2024 19:50
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Сили безпілотних систем зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем ЗСУ до переліку державних замовників дронів та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам", - зазначив Умєров.

Глава Міноборони наголосив, що Україна вже неодноразово доводила, що здатна "перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи".

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Пізніше Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України" про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.

А у вересні Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.

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Міністерство оборони України Рустем Умєров Дрони
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