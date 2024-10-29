Силы беспилотных систем смогут самостоятельно закупать дроны и РЭБ, - Умеров

Кабинет министров включил Командование Сил беспилотных систем ВСУ в перечень государственных заказчиков дронов и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Это позволит быстрее и эффективнее усиливать наши способности на суше, в воздухе и на море. Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам", - отметил Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина уже неоднократно доказывала, что способна "превращать технологическое преимущество в тактические успехи".