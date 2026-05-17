Сили безпілотних систем завдали нових ударів по об'єктах Чорноморського флоту РФ

Так, оператори 1-го окремого центру уразили вузол стратегічного захищеного зв’язку Чорноморського флоту РФ у Криму, місце збору керівного складу противника на Донеччині, портові крани у Бердянську, що використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у місті Каспійськ, Республіка Дагестан.

Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили ЗРК "Тор-М2" у Луганській області, потяг із пально-мастильними матеріалами на Донеччині та телекомунікаційні вежі на Запоріжжі.

Також оператори підрозділу завдали удару по командному пункту ворога на Донеччині.

Оператори 412-ї окремої бригади Nemesis уразили пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення безпілотних систем противника на Донеччині.

413-й окремий полк "Рейд" уразив командний пункт противника в районі Покровська.