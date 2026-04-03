Сили безпілотних систем уразили ЗРК, паливні цистерни та склади РФ на Луганщині (відео)

Бук-М1: "незабутня зустріч з українським Птахом"

Поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Луганщини "Птахи Мадяра" виявили та знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. Цей комплекс радянського виробництва призначений для ураження повітряних цілей, зокрема на малих висотах.

"Що, втім, не врятувало комплекс від незабутньої останньої зустрічі з волелюбним українським Птахом з бойовою частиною 60-100 кг", - зазначив командувач СБС Роберт Бровді.

Цистерни з паливом та склад армії РФ

Окрім зенітного комплексу, у районі Щотового ліквідовано цистерни з паливом. А у Вальянівському - склади матеріально-технічних засобів російських військ.

Операцію провели за координації Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.