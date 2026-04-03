Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Сили безпілотних систем уразили ЗРК, паливні цистерни та склади РФ на Луганщині (відео)

16:02 03.04.2026 Пт
2 хв
Радянський комплекс не врятували навіть "можливості ураження на малих висотах"
aimg Катерина Коваль
Фото: українські військові нищать ворожу інфраструктуру (Getty Images)

Українські Сили безпілотних систем завдали чергових втрат окупантам на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Читайте також: Палали склади та боєприпаси: Генштаб відзвітував про влучні удари по тилах росіян

Бук-М1: "незабутня зустріч з українським Птахом"

Поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Луганщини "Птахи Мадяра" виявили та знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. Цей комплекс радянського виробництва призначений для ураження повітряних цілей, зокрема на малих висотах.

"Що, втім, не врятувало комплекс від незабутньої останньої зустрічі з волелюбним українським Птахом з бойовою частиною 60-100 кг", - зазначив командувач СБС Роберт Бровді.

Цистерни з паливом та склад армії РФ

Окрім зенітного комплексу, у районі Щотового ліквідовано цистерни з паливом. А у Вальянівському - склади матеріально-технічних засобів російських військ.

Операцію провели за координації Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, російське Міноборони нещодавно заявило про "повне захоплення" Луганської області.

Однак Третя штурмова бригада спростувала цей фейк: її підрозділи досі тримають позиції на Луганщині та за пів року відбили 144 спроби штурмів у тому районі.

У березні українські сили системно нищили ворожу інфраструктуру на Луганщині. 30 березня в окупованому Алчевську спалахнула масштабна пожежа на металургійному комбінаті - російська ППО не спрацювала.

А 26 березня прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили рідкісну рухому радіорелейну станцію зв’язку Р-416Г-МС вартістю близько 600 тис. доларів, яка забезпечувала цифровий зв’язок між передовою та командними пунктами росіян.

