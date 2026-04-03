Силы беспилотных систем поразили ЗРК, топливные цистерны и склады РФ на Луганщине (видео)

Украинские Силы беспилотных систем нанесли очередные потери оккупантам на временно оккупированной Луганщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
Вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины "Птахи Мадяра" обнаружили и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.
"Что, впрочем, не спасло комплекс от незабываемой последней встречи с свободолюбивым украинским Птахом с боевой частью 60-100 кг", - отметил командующий СБС Роберт Бровди.
Цистерны с топливом и склад армии РФ
Кроме зенитного комплекса, в районе Щетового ликвидированы цистерны с топливом. А в Вальяновском - склады материально-технических средств российских войск.
Операцию провели при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
Напомним, российское Минобороны недавно заявило о "полном захвате" Луганской области.
Однако Третья штурмовая бригада опровергла этот фейк: ее подразделения до сих пор держат позиции на Луганщине и за полгода отбили 144 попытки штурмов в том районе.
В марте украинские силы системно уничтожали вражескую инфраструктуру на Луганщине. 30 марта в оккупированном Алчевске вспыхнул масштабный пожар на металлургическом комбинате - российская ПВО не сработала.
А 26 марта пограничники подразделения "Феникс" уничтожили редкую подвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС стоимостью около 600 тыс. долларов, которая обеспечивала цифровую связь между передовой и командными пунктами россиян.