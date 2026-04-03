Бук-М1: "незабываемая встреча с украинской Птицей"

Вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины "Птахи Мадяра" обнаружили и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.

"Что, впрочем, не спасло комплекс от незабываемой последней встречи с свободолюбивым украинским Птахом с боевой частью 60-100 кг", - отметил командующий СБС Роберт Бровди.

Цистерны с топливом и склад армии РФ

Кроме зенитного комплекса, в районе Щетового ликвидированы цистерны с топливом. А в Вальяновском - склады материально-технических средств российских войск.

Операцию провели при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.